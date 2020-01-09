9 Янв. 2020 2020-01-09T11:20:51+03:00

«Шанс» или «КотоПёс»: в Лабытнанги выбирают имя приюту для животных Фото: lbt.yanao.ru

Многофункциональный комплекс для бездомных кошек и собак откроют в городе в 2020 году

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Голосование за название нового приюта для безнадзорных животных в Лабытнанги вышло на второй тур. Сбор идей проходил на платформе «Предлагай!» портала «Живём на Севере». Лабытнангцы предложили 41 вариант.

- Счётчик голосов остановился на отметке 10459. При этом число дизлайков – 6984 – практически вдвое превысило количество лайков – 3475, - уточнили в администрации города.

Фаворитами среди предложений стали названия «Шанс», «КотоПёс». Еще два названия поддержали горожане: «Четыре лары» и «Доброе сердце». Эти четыре варианта и вынесены на голосование в следующем этапе. Опрос «У любви нет породы!» продлится еще один день и завершится 10 января 2020 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ямал», современный приют для бездомных животных откроется в Лабытнанги в 2020 году. Это будет многофункциональный комплекс, где, помимо ветеринарной помощи животным, будут предоставляться парикмахерские услуги. Здесь же откроется гостиница для питомцев.

Напомним, с 2020 года законодательством предусмотрено создание в муниципалитетах приютов для животных. Депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов при осмотре приюта рекомендовал главам ямальских муниципалитетов действовать на примере города Лабытнанги.

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ИСТОЧНИК KP.RU