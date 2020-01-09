В Новом Уренгое ждут суда четверо подростков, угнавших автомобиль

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:40:19+03:00

Злоумышленникам по 14 и 15 лет

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В Новом Уренгое четверо подростков 14 и 15-ти лет предстанут перед судом. Юношей обвиняют в неправомерном завладении автомобилем группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела завершено.

Ночью 3 октября 2019 года четверо приятелей у дома по ул. Южной вскрыли автомобиль ВАЗ-2115, принадлежащий местному жителю. Один из подростков сел за руль машины, а трое стали ее толкать, пытаясь завести двигатель. Четверку злоумышленников задержали полицейские.

В ходе предварительного следствия подростки полностью признали свою вину и раскаялись, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU