2020-01-09T10:40:19+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое ждут суда четверо подростков, угнавших автомобиль

Злоумышленникам по 14 и 15 лет
Анна Полякова
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В Новом Уренгое ждут суда четверо подростков, угнавших автомобильВ Новом Уренгое ждут суда четверо подростков, угнавших автомобильФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое четверо подростков 14 и 15-ти лет предстанут перед судом. Юношей обвиняют в неправомерном завладении автомобилем группой лиц по предварительному сговору. Расследование уголовного дела завершено.

Ночью 3 октября 2019 года четверо приятелей у дома по ул. Южной вскрыли автомобиль ВАЗ-2115, принадлежащий местному жителю. Один из подростков сел за руль машины, а трое стали ее толкать, пытаясь завести двигатель. Четверку злоумышленников задержали полицейские.

В ходе предварительного следствия подростки полностью признали свою вину и раскаялись, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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