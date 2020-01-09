2020-01-09T09:29:49+03:00
Общество

Салехардцы собрали полмиллиона рублей на лечение троих больных детей

Деньги были выручены от продажи самодельных сувениров
Анна Полякова
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Салехардцы собрали полмиллиона на лечение троих больных детей Фото: Администрация СалехардаСалехардцы собрали полмиллиона на лечение троих больных детей Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде подвели итоги благотворительной акции «Светлый Ангел». Изначально было запланировано собрать 336 тыс. рублей на лечение Данилы Добринского и Елизаветы Российской, сообщили в администрации ямальской столицы.

Акция нашла отклик у горожан, в результате удалось достичь большего. От реализации самодельных сувениров собрали 580 тыс. рублей. Итог - маленький Александр Ковшин также сможет отправиться на дорогостоящую реабилитацию с помощью жителей окружной столицы.

Напомним, Салехардская епархия, уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын совместно с фондом «Ямине» выступили с инициативой помочь маленьким ямальцам.

С сентября волонтеры от 5 до 15 лет еженедельно собирались в воскресной школе создавали новогодние игрушки, венки и вязаные изделия, которые были реализованы на благотворительной акции «Светлый Ангел».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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