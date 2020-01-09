9 Янв. 2020 2020-01-09T09:05:38+03:00

Еще один зимник ЯНАО закрылся из-за погодных условий Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале в связи с ухудшением погодных условий 9 января закрылся еще один зимник. Движение по сезонной трассе Надым – Салехард прекратилось с 09:30. Теперь действует только одна автодорога, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На автодороге Коротчаево - Красноселькуп открыто движение только для полноприводных автомобилей до 30 тонн.

Зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги приостановил работу с 10.00 в связи с неблагоприятными погодными условиями. В районе трассы метель и недостаточная видимость.

Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале пока не введён в эксплуатацию.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU