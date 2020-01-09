На Ямале по вине пьяных водителей случилось 11 ДТП

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:53:52+03:00

На Ямале с начала года задержали 40 пьяных водителей Фото: 89.мвд.рф

Травмы в этих происшествиях получили три человека

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В период новогодних праздников автоинспекторы задержали более 40 нетрезвых водителей, 6 из которых ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Нетрезвые автомобилисты стали участниками 11 ДТП, травмы в этих происшествиях получили три человека.

3 января пьяный водитель иномарки, двигаясь со стороны города Ноябрьск в сторону кладбища, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ему назначено амбулаторное лечение.

6 января нетрезвый водитель снегохода на улице Первомайской села Аксарка Приуральского района не справился с управлением и допустил опрокидывание. Травмы получил пассажир снегохода.

7 января на озере Янтарном под Надымом пьяная женщина за рулем снегохода перевернулась и получила травму.

С начала 2020 года на Ямале зафиксировано 85 ДТП, в которых травмированы 4 человека, сообщает УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU