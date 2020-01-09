9 Янв. 2020 2020-01-09T07:25:39+03:00

В ДТП на Ямале пострадали только автомобили Фото: 89.mchs.gov.ru

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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, последствиями которых стали лишь механические повреждения транспортных средств. Аварии обошлись без пострадавших, уточнили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Так, например, в Салехарде 8 января в 14:33 на автодороге в аэропорт произошло столкновение двух автомобилей. Дорогу не поделили «Skoda Felicia» и «Hyundai Accent». К месту происшествия были направлены 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО

По данным Госавтоинспекции, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 85 зарегистрированных ДТП травмированы 4 человека, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU