На Ямале открыто движение по двум автозимникам
На Ямале 9 января действуют два автозимника. На сезонной трассе Надым - Салехард открыто движение для машин не более 10 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
На автодороге Коротчаево - Красноселькуп открыто движение только для полноприводных автомобилей до 30 тонн.
По зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги с 10.00 9 января будет закрыто движение связи с неблагоприятными погодными условиями. В районе трассы метель и недостаточная видимость.
Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале пока не введён в эксплуатацию.
На переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги открыто движение по трём полосам для колесных транспортных средств массой до 20 тонн и для гусеничных до 35 тонн.
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ИСТОЧНИК KP.RU