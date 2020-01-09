2020-01-09T05:21:41+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 января: повсеместно пройдет снег

Температура воздуха -10 ... -16 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 9 января: повсеместно пройдет снегПогода на Ямале 9 января: повсеместно пройдет снегФото: Анна Полякова
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В четверг, 9 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 10 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Ноябрьске -16 градусов, пасмурно, периодически - кратковременный снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Новом Уренгое -16 градусов, пасмурная погода, ожидается снег. Ветер южный 11 м/с.

В Надыме -16 градусов, пасмурно, во второй половине дня - снег. Южный ветер 11 м/с.

В Губкинском - 16 градусов, пасмурно, днем пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Тарко-Сале - 16 градусов, пасмурно и снежно. Ветер южный 8 м/с.

В Муравленко -16 градусов, пасмурный день. В первой половине дня и поздно вечером – снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Лабытнанги -11 градусов, пасмурно, снегопад – в течение дня. Юго-западный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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