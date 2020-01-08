8 Янв. 2020 2020-01-08T14:15:34+03:00

В дачном доме в Новом Уренгое сгорел туалет. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

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В ДНТ «Северянин» в Новом Уренгое по адресу: ул. Луговая, 23, сегодня, 8 января, произошёл пожар в двухэтажном дачном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение на пульт диспетчера поступило в 08.01 местного времени. Возгорание было ликвидировано уже в 08.54.

На тушении пожара работали 13 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС. Огонь повредил туалетную комнату на площади пять квадратных метров и потолок гостевой комнаты на площади шесть квадратных метров.

В настоящее время причина пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Муравленко 7 января произошёл пожар в одноэтажном торговом доме «СВ» по улице Ямальской. Тушение осложнилось конструктивными особенностями здания, пожар распространялся по пустотам чердачного помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU