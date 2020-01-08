Молодой житель Лабытнанги заплатит штраф за избиение полицейского

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:08:06+03:00

Парень признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти

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Лабытнангский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Парень признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 17 октября 2019 полицейские проводили профилактическое мероприятие «Алкоголь». Стражи правопорядка решили пресечь административное правонарушение, которое совершил ранее не судимый житель города. Однако пьяный молодой человек в присутствии посторонних ударил полицейского.

Теперь виновнику преступления грозит штраф в размере 20 тысяч рублей.

ОМВД России по Лабытнанги напоминает, что сотрудник полиции, исполняя свои служебные обязанности, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства. Применение силы к полицейским, которые осуществляют законную деятельность, является недопустимым и влечёт административную и уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU