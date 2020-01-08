Молодой житель Лабытнанги заплатит штраф за избиение полицейского
Лабытнангский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Парень признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 17 октября 2019 полицейские проводили профилактическое мероприятие «Алкоголь». Стражи правопорядка решили пресечь административное правонарушение, которое совершил ранее не судимый житель города. Однако пьяный молодой человек в присутствии посторонних ударил полицейского.
Теперь виновнику преступления грозит штраф в размере 20 тысяч рублей.
ОМВД России по Лабытнанги напоминает, что сотрудник полиции, исполняя свои служебные обязанности, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства. Применение силы к полицейским, которые осуществляют законную деятельность, является недопустимым и влечёт административную и уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU