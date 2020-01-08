В Ноябрьске у пяти человек лже-сотрудники банков похитили более 380 тысяч рублей

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:54:54+03:00

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В Ноябрьске возбуждены уголовные дела по факту кражи с банковских счетов у пяти жителей города. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, несмотря на предпринимаемые меры по информированию граждан о таком виде мошенничеств, с 16 по 25 декабря 2019 у ноябрян похищали деньги со счетов.

Во время проведения проверки полицейские установили, что всем пострадавшим на телефон звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банков и сообщали о том, что с карт местных жителей якобы списываются деньги. Также лже-сотрудники сообщали, что для блокировки действий злоумышленников и сохранения денег, им нужно сообщить персональные данные карточки и коды, поступившие на телефон в виде смс-ок. Выполнив все указания злоумышленников, с банковских карт ноябрян списали деньги на сумму почти 382 тысячи рублей.

Преступников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU