2020-01-08T06:02:55+03:00
Происшествия

В Муравленко произошёл крупный пожар в магазине автозапчастей

Один пострадавший будет проходить лечение амбулаторно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Муравленко произошёл крупный пожар в магазине автозапчастей. Фото: ГУ МЧС по ЯНАОВ Муравленко произошёл крупный пожар в магазине автозапчастей. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
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В Муравленко вчера, 7 января, в 10.20 произошёл пожар в одноэтажном торговом доме «СВ» по улице Ямальской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, огнеборцы на месте вызова были уже через считанные минуты. Во время приезда пожарные увидели густой чёрный дым, площадь возгорания ориентировочно составляла 50 квадратных метров.

Магазин специализируется по продаже запчастей для транспорта. Во время пожара торговый дом не работал в связи с праздниками.

Локализация пожара на площади 800 квадратных метров была объявлена в 14.45. Тушение осложнилось конструктивными особенностями здания, пожар распространялся по пустотам чердачного помещения.

По предварительной информации пострадал один мужчина, но от госпитализации он отказался. Лечение будет проходить амбулаторно. На месте работали 35 человек и 7 единиц спецтехники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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