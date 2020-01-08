2020-01-08T05:48:40+03:00
Общество

Погода на Ямале 8 января: местами пройдёт небольшой снег

Днём до -17 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 8 января: местами пройдёт небольшой снегПогода на Ямале 8 января: местами пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 8 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на западный 4-7 м/с. Температура воздуха ночью -17…-22 C, днём -14…-19 C.

В Приуральском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -16…-18 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22 C, днём -16…-18 C.

В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -18…-20 C, днём -14…-16 C.

В Тазовском районе облачно, небольшой снег. Ветер западный 5-7 м/с. Температура воздуха ночь. -15…-17 C, днём -12…-14 C.

В Красноселькупском районе облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -17…-19 C, днём -16…-18 C.

В Пуровском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -17…-19 C.

В Надымском районе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-6 м/с. Температура воздуха ночью -19…-21 C, днём -17…-19 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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