2020-01-07T16:16:36+03:00
Происшествия

«Сотрудник банка» обчистил счета жительницы Лабытнангов

Женщина послушно выполнила все требования мошенника
Алена Кульмухаметова
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«Сотрудник банка» обчистил счета жительницы Лабытнангов«Сотрудник банка» обчистил счета жительницы ЛабытнанговФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции города Лабытнанги обратилась местная жительница с заявлением, что неизвестный обманом списал с ее карты около 185 тысяч рублей.

В УМВД ЯНАО рассказали, что на мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и пояснил, что доступ к ее карте получили посторонние. Для того, чтобы сохранить свои сбережения, ей нужно установить приложение, которое необходимо для работы техподдержки. Женщина установила указанное приложение, ввела данные всех принадлежащих ей банковских карт.

После чего жительнице города стали приходить СМС сообщения о списании денег различными суммами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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