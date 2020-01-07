7 Янв. 2020 2020-01-07T15:32:10+03:00

В минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадал один человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло в поселке Аксарка Приуральского района Ямала 6 января.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, на улице Первомайская около 00 часов 05 минут водитель снегохода «Yamaha» двигаясь с пассажиром, не справился с управлением и допустил опрокидывание снегохода. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмирован один человек.

С начала 2020 года на ямальских дорогах в 65 зарегистрированных ДТП травмированы 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU