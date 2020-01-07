В минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадал один человек
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло в поселке Аксарка Приуральского района Ямала 6 января.
По данным Госавтоинспекции ЯНАО, на улице Первомайская около 00 часов 05 минут водитель снегохода «Yamaha» двигаясь с пассажиром, не справился с управлением и допустил опрокидывание снегохода. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения.
По данным ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмирован один человек.
С начала 2020 года на ямальских дорогах в 65 зарегистрированных ДТП травмированы 3 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU