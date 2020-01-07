Ноябрянин забил насмерть гостя из-за громкого ночного разговора по телефону

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:05:34+03:00

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Житель Ноябрьска ждет вынесения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть знакомого.

По информации следственного комитета Ямала, в городе Ноябрьске ночью 30 октября 2019 года 37-летний местный житель совместно со своим гостем – 24-летним жителем города Новый Уренгой распивал спиртные напитки. После застолья мужчины легли спать, но вскоре хозяин квартиры проснулся от громкого разговора гостя по телефону. На его замечания 24-летний новоуренгоец не отреагировал, тогда хозяин жилища избил по голове гостя и лег спать.

Утром обвиняемый обнаружил, что его гость не подает признаков жизни. По заключению судебной медицинской экспертизы смерть новоуренгойца наступила из-за обширной гематомы. Ноябрянин вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU