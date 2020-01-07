2020-01-07T09:37:57+03:00
Звезды

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Рождеством Христовым

Он пожелал жителям округа мира и благополучия
Алена Кульмухаметова
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Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Рождеством Христовым. Фото со страницы Дмитрия Артюхова во ВКонтактеДмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Рождеством Христовым. Фото со страницы Дмитрия Артюхова во ВКонтакте
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Православные верующие сегодня отмечают один из самых главных церковных праздников – Рождество. Ямальцы глубокой ночью с 6 на 7 января отстояли службу в храмах и празднуют рождении Христа с родными и близкими.

Верующих в соцсетях поздравил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

- Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник вдохновляет на добрые дела, дарит веру в самое лучшее. Желаю всем разделить его с родными и близкими. Пусть волшебное настроение рождественской ночи надолго останется с вами, в каждой семье царит мир и благополучие. Будьте здоровы и счастливы! – написал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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