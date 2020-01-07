7 Янв. 2020 2020-01-07T06:55:11+03:00

Погода на Ямале 7 января 2020 года: сильный ветер и без осадков. Фото из группы "Надым" во ВКонтакте

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Во вторник 7 января в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно с прояснениями. Ветер усилится, осадков не ожидается.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале в течение дня — переменная облачность преимущественно без осадков. Легкий западный ветер. Столбик термометра покажет -13, -17 градусов.

В Новом Уренгое и Надыме ожидается переменная облачность и -16 градусов. Свежий западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе синоптики прогнозируют -12, -15 градусов и снегопад во второй половине дня. Свежий юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги будет облачно с прояснениями и -13, -14 градусов. Юго-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

В Мужах будет пасмурно, столбик термометра покажет -15,-18 градусов. Ветер слабый, юго-западный.

В Яр-Сале ожидается пасмурная погода с прояснениями и -12 градусов. Осадков не ожидается, юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU