Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину с банкой наркотика
Злоумышленник был задержан 3 января возле пункта весового контроля автодороги «Сургут-Салехард».
Как рассказали в УМВД ЯНАО, полицейскими был остановлен автомобиль под управлением 29-летнего мужчины 1990 года рождения. При досмотре машины в боковом кармане обшивки водительской двери обнаружена пластмассовая банка с растительным веществом.
Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения массой 2,45 грамма.
Злоумышленник пояснил полицейским, что он приобрел наркотики для личного потребления.
В отношении мужчины уголовное дело. Решается вопрос о его мере пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU