Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину с банкой наркотика

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:21:29+03:00

Запрещенное вещество он перевозил в обшивке двери авто

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Злоумышленник был задержан 3 января возле пункта весового контроля автодороги «Сургут-Салехард».

Как рассказали в УМВД ЯНАО, полицейскими был остановлен автомобиль под управлением 29-летнего мужчины 1990 года рождения. При досмотре машины в боковом кармане обшивки водительской двери обнаружена пластмассовая банка с растительным веществом.

Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения массой 2,45 грамма.

Злоумышленник пояснил полицейским, что он приобрел наркотики для личного потребления.

В отношении мужчины уголовное дело. Решается вопрос о его мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU