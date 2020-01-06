6 Янв. 2020 2020-01-06T14:44:26+03:00

В Тарко-Сале водитель не справился со снегоходом и оказался в больнице. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло в городе Тарко-Сале Пуровского района Ямала.

В Госавтоинспекции ЯНАО рассказали, что 5 января 2020 года в 13:30 на территории гаражного кооператива города Тарко-Сале водитель снегохода POLARIS при выезде из гаража задним ходом не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП он получил травмы.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых травмирован один человек. По данным ведомства, с начала 2020 года на ямальских дорогах в 49 зарегистрированных ДТП, погибших нет, травмированы два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU