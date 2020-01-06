2020-01-06T13:36:40+03:00
Общество

На Ямале на 30 процентов подешевеют билеты на вертолет

В конце января они появятся в продаже
Алена Кульмухаметова
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На Ямале на 30 процентов подешевеют билеты на вертолет. Фото из группы "Дороги и транспорт ЯНАО" во "ВКонтакте"На Ямале на 30 процентов подешевеют билеты на вертолет. Фото из группы "Дороги и транспорт ЯНАО" во "ВКонтакте"
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В феврале 2020 года для жителей Ямальского района стоимость билетов на вертолет снизится по четырем направлениям.

По данным департамента дорожного хозяйства и транспорта ЯНАО, тариф по рейсу «Сеяха – Яр-Сале» составит 5100 руб.; «Салехард - Мыс Каменный» – 6200 руб.; «Салехард - Новый Порт» – 5600 руб.; «Салехард – Сеяха» – 7200 руб.

- 25 декабря комиссия профильного департамента пересмотрела тарифы и снизила стоимость на маршруты в отдаленные ямальские села. Планируем, что в конце января билеты появятся в продаже, а с 1 февраля жители Ямальского района смогут совершать перелеты по сниженному тарифу, - прокомментировала первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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