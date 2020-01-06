На Ямале открыты для движения транспорта три зимника
В понедельник 6 января в Ямало-Ненецком атвономном округе для движения транспорта открыты все три введенных в эксплуатацию зимника. Об этом сообщает дирекция дорожного хозяйства ЯНАО.
Так, с 10:00 открыто движение по самому протяженному зимнику «Надым – Салехард» для автомобилей массой до 10 тонн.
Зимник «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» открыт для движения всех транспортных средств общей массой до 10 тонн. С 10:00 6 января движение по зимней дороге «Коротчаево – Красноселькуп» открыто для полноприводных транспортных средство общей массой до 30 тонн.
Напомним, зимник «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» из-за погодных условий не введен в эксплуатацию. Он почти полностью состоит из ледовых переправ, но толщина льда не достаточна для открытия дороги.
Добавим, что информацию о работе зимников можно получить по телефону дорожной дирекции ЯНАО»: (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU