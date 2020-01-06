6 Янв. 2020 2020-01-06T12:04:51+03:00

На Ямале открыты для движения транспорта три зимника. Фото из группы "Дороги и транспорт Ямала" во "ВКонтакте"

Одна сезонная дорога не введена в эксплуатацию

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В понедельник 6 января в Ямало-Ненецком атвономном округе для движения транспорта открыты все три введенных в эксплуатацию зимника. Об этом сообщает дирекция дорожного хозяйства ЯНАО.

Так, с 10:00 открыто движение по самому протяженному зимнику «Надым – Салехард» для автомобилей массой до 10 тонн.

Зимник «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» открыт для движения всех транспортных средств общей массой до 10 тонн. С 10:00 6 января движение по зимней дороге «Коротчаево – Красноселькуп» открыто для полноприводных транспортных средство общей массой до 30 тонн.

Напомним, зимник «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» из-за погодных условий не введен в эксплуатацию. Он почти полностью состоит из ледовых переправ, но толщина льда не достаточна для открытия дороги.

Добавим, что информацию о работе зимников можно получить по телефону дорожной дирекции ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU