6 Янв. 2020 2020-01-06T08:02:53+03:00

Погода на Ямале 6 января 2020 года: тепло и облачно. Фото из группы "Надым" во ВКонтакте

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В понедельник 6 января в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют теплую погоду. Ветер стихнет, снег ожидается только на юге и на востоке округа.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале ожидается облачная погода и снег. Температура воздуха днём -3, -6 градусов. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду.

В Надыме и Новом Уренгое облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха днём -7, -11 градусов. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.

В Тазовском облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днём -11, -14 градусов. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду.

В Красноселькупе пасмурно, возможен небольшой снег. Температура воздуха днём -4, -6 градусов. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днём -12, -15 градусов. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду, в Аксарке порывы до 12 метров в секунду.

В Мужах малооблачно. Дневная температура воздуха -13, -15 градусов. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность. Температура воздуха днём -3, -5 градусов. Ветер юго-западный 9-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU