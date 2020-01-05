5 Янв. 2020 2020-01-05T17:11:34+03:00

Зимник «Надым – Салехард» закрыт для движения транспорта. Фото из группы "Дороги и транспорт Ямала" во "ВКонтакте

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Самый длинный на Ямале зимник «Надым – Салехард» закрыт в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает дирекция дорожного хозяйства ЯНАО.

- Сильный порывистый ветер, обильный снегопад и недостаточная видимость. В этой связи с 16:00 ч. 5 января зимняя автодорога «Салехард-Надым» закрыта для всех видов транспорта, - заявили в дирекции

Напомним, что с 8 утра 5 января закрыто по этой же причине закрыто движение по сезонной дороге «Коротчаево-Красноселькуп».

Зимник «Лабытнанги – Мужи – Азховы – Теги» открыт для движения всех транспортных средств общей массой до 3.5 тонн. А сезонная трасса «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» не введена в эксплуатацию.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону дорожной дирекции ЯНА»: (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU