Зимник «Надым – Салехард» закрыт для движения транспорта
Самый длинный на Ямале зимник «Надым – Салехард» закрыт в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает дирекция дорожного хозяйства ЯНАО.
- Сильный порывистый ветер, обильный снегопад и недостаточная видимость. В этой связи с 16:00 ч. 5 января зимняя автодорога «Салехард-Надым» закрыта для всех видов транспорта, - заявили в дирекции
Напомним, что с 8 утра 5 января закрыто по этой же причине закрыто движение по сезонной дороге «Коротчаево-Красноселькуп».
Зимник «Лабытнанги – Мужи – Азховы – Теги» открыт для движения всех транспортных средств общей массой до 3.5 тонн. А сезонная трасса «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» не введена в эксплуатацию.
Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону дорожной дирекции ЯНА»: (34922) 7-17-04. Также информация о зимниках размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.
ИСТОЧНИК KP.RU