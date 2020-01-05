2020-01-05T15:26:12+03:00
Общество

В Ноябрьске стартовали учения поисковиков из «Лиза Алерт»

На их счету три сотни поисковых операций на Ямале
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске стартовали учения поисковиков из «Лиза Алерт». Фото с сайта администрации города НоябрьскВ Ноябрьске стартовали учения поисковиков из «Лиза Алерт». Фото с сайта администрации города Ноябрьск
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В Ноябрьске начались межрегиональные учения отделений поисково-спасательных отрядов Всероссийского волонтёрского некоммерческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Как рассказали в администрации города, в течение трех дней на территории Регионального центра патриотического воспитания представители из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Когалыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Муравленко, Ханымея и Тарко-Сале будут оттачивать навыки для эффективного поиска и спасения людей.

Дилара Юлдашева, руководитель ноябрьского отделения «Лиза Алерт», представила участникам презентацию. Отряд в нашем городе создан 26 августа 2018 года. В настоящее время в нем 47 человек. Добровольцы отработали уже 36 заявок по поиску людей, из них – 31 человек найден живым, 1 погиб, 2 не найдено. Волонтеры провели 47 лекций Школы «Лизы Алерт», в том числе, среди школьников - это более 1000 детей.

Руководитель регионального отделения «Лиза Алерт» Игорь Заборовский сообщил, что за время существования общественного объединения на Ямале, это чуть более четырех лет, добровольцы участвовали в трех сотнях поисковых операций, и большинство людей найдены живыми.

Добавим, что общественники из «Лиза Алерт» активно взаимодействуют с государственными организациями, поисково-спасательным отрядом «Ямалспас», с полицией Ноябрьска и ноябрьским линейным отрядом полиции МВД России на транспорте, с Ноябрьской станцией скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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