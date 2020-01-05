Жительница Нового Уренгоя, мечтая о дорогом мобильнике, лишилась сбережений

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:55:51+03:00

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В полицию Нового Уренгоя с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестный обманом завладел ее деньгами в сумме 70 тысяч рублей.

По данным УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа, заявительница в социальной сети оформила заказ на покупку Айфона по стоимости на порядок ниже существующей. Для отправки заказа женщине необходимо было оплатить всю стоимость товара, что она и сделала. После чего злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU