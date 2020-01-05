Из-за непогоды закрыто движение по зимнику «Коротчаево - Красноселькуп»
Непогода в Ямало-Ненецком автомномном округе стала причиной закрытия зимника «Коротчаево - Красноселькуп». Метель, мокрый снег, снежные заносы, сильный порывистый ветер и гораниченная видимость создают опастность дл передвижения по зимней дороге.
Как сообщили в дирекции дорожного хозяйства, движение по зимнику закрыто с 8 часов утра 5 января. Сезонная дорога «Надым - Салехард» открыта полноприводных автомобилей до 10 тонн.
Зимник «Лабытнанги - Мужи – Азовы – Теги» открыт для движения всех транспортных средств общей массой до 3.5 тонн.
Сезонная дорога «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» на сегодня не введен в эксплуатацию.
Добавим, что более подробную информацию о работе зимников можно получить по телефону дорожной дирекции ЯНАО: (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU