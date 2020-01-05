2020-01-05T07:55:45+03:00
Общество

Погода на Ямале 5 января 2020 года: сильный ветер и потепление

Местами порывы ветра достигают 18 метров в секунду
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 5 января 2020 года: сильный ветер и потепление. Фото из группы "Надым во "ВКонтакте"Погода на Ямале 5 января 2020 года: сильный ветер и потепление. Фото из группы "Надым во "ВКонтакте"
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В воскресенье 5 января на большей части территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется сильный ветер – до 18 метров в секунду. Местами ожидается потепление до -1 градуса. Пройдёт снег, метель.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, временами снег, возможна метель. Температура воздуха днём -2, -5 градусов. Ветер юго-западный 5-12 метров в секунду.

В Надыме и Новом Уренгое облачно, в первой половине дня ожидается снег, метель. Температура воздуха днём -1, -5 градусов. Ветер юго-западный 7-15 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе облачно, снег, метель. Температура воздуха днём -2, -4 градуса. Ветер юго-западный 7-16 метров в секунду.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке пасмурно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днём -3, -5 градусов. Ветер юго-западный 9-18 метров в секунду.

В Мужах малооблачно. Дневная температура воздуха -3, -5 градусов. Ветер юго-западный 5-14 метров в секунду.

В Яр-Сале облачно, возможен небольшой снег. Температура воздуха днём -3, -5 градусов. Ветер юго-западный 11-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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