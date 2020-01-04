4 Янв. 2020 2020-01-04T16:16:03+03:00

В минувшие сутки на Ямале в ДТП пострадал пьяный водитель. Фото с сайта Госавтоиспекции ЯНАО

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 января около десяти часов вечера в Ноябрьске. На дороге в сторону городского кладбища водитель «Киа» вылетел в кювет.

Как сообщили в Госавтоиснпекции ЯНАО, водитель не учел погодные условия и в момент ДТП был пьян. Кроме того, мужчина был лишен права управления. В результате аварии нарушитель получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам придется раскошелиться на ремонт. С начала 2020 года на ямальских дорогах в 32 зарегистрированных ДТП, погибших нет, травмирован 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU