В Тазовском районе реализован проект «Мосты»

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:51:02+03:00

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В поселке Тазовский завершилась реализация инициативы «Мосты», предложенной тазовчанкой Надеждой Семыниной. Напомним, что жители Арктического региона принимают участие в проекте инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» и имеют возможность распределять часть городских и районных бюджетов.

Как рассказали в администрации Тазовского района, в рамках проекта обновили два пешеходных моста и тротуары от улицы Спортивной до улицы Пиеттомина. Заменили также бревна в основании мостов, смонтировали новые поручни. В планах администрации поселка Тазовский установить в этом месте дополнительные опоры для освещения – с такой просьбой обратились жители районного центра.

Отметим, что проект «Мосты» получил наибольшую поддержку среди жителей района при голосовании на информационном ресурсе «Живем на Севере» и специальном счетном участке 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU