2020-01-04T13:51:02+03:00
Общество

В Тазовском районе реализован проект «Мосты»

Жителям поселка обновили мосты и тротуары
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тазовском районе реализован проект «Мосты». Фото с сайта администрации Тазовского районаВ Тазовском районе реализован проект «Мосты». Фото с сайта администрации Тазовского района
Изменить размер текста:

В поселке Тазовский завершилась реализация инициативы «Мосты», предложенной тазовчанкой Надеждой Семыниной. Напомним, что жители Арктического региона принимают участие в проекте инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» и имеют возможность распределять часть городских и районных бюджетов.

Как рассказали в администрации Тазовского района, в рамках проекта обновили два пешеходных моста и тротуары от улицы Спортивной до улицы Пиеттомина. Заменили также бревна в основании мостов, смонтировали новые поручни. В планах администрации поселка Тазовский установить в этом месте дополнительные опоры для освещения – с такой просьбой обратились жители районного центра.

Отметим, что проект «Мосты» получил наибольшую поддержку среди жителей района при голосовании на информационном ресурсе «Живем на Севере» и специальном счетном участке 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тазовском районе реализован проект «Мосты»
В Тарко-Сале в 2020 году начнется строительство микрорайона «Южный»
Пьяный ямалец едва не сломал руку женщине-полицейскому
Погода на Ямале 4 января 2020 года: небольшой мороз и снегопад
В подъезде жилого дома с наркотиками задержан житель Нового Уренгоя
В Ноябрьске к вывозу мусора приступил новый перевозчик
Открыто движение по зимнику «Коротчаево-Красноселькуп»
Новоуренгоец разбил окно и похитил из квартиры 120 тысяч рублей
Погода на Ямале 3 января 2020 года: тепло и снегопады
На Ямале 2 января открыт только один зимник
Житель Нового Уренгоя получил год «строгача» за пьяное вождение
В Тазовском районе со следами криминальной смерти обнаружено тело мужчины
Пожилая надымчанка лишила праздника соседку
Погода на Ямале 2 января 2020 года: морозно и солнечно
Поликлиники Ноябрьска начнут работать 3 января
С трех часов дня открыт зимник «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги»
Салехардский рыбокомбинат стал победителем конкурса «Лучшее на Ямале - 2019»
Под новый год житель Нового Уренгоя по вине мошенников остался без денег
Погода на Ямале 1 января 2020 года: морозно и сильный ветер