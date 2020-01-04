2020-01-04T11:34:33+03:00
Общество

В Тарко-Сале в 2020 году начнется строительство микрорайона «Южный»

Строители возведут десять многоквартирных жилых домов на 750 квартир
Алена Кульмухаметова
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В Тарко-Сале в 2020 году начнется строительство микрорайона «Южный». Фото с сайта администрации Пуровского районаВ Тарко-Сале в 2020 году начнется строительство микрорайона «Южный». Фото с сайта администрации Пуровского района
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В наступившем году в Пуровском районе планируют ввести в эксплуатацию 18 тысяч кв.м жилья, из них 16 тысяч кв.м – это 9 многоквартирных домов (306 квартир) и 2 тысячи - индивидуальные жилые дома.

Так, в городе Тарко-Сале начнется строительство нового микрорайона с рабочим названием «Южный». Микрорайон расположится в районе автодороги на Восточно-Таркосалинское месторождение.

По словам главы Пуровского района Андрея Нестерука, на площади свыше десяти гектаров возведут десять многоквартирных жилых домов на 750 квартир общей жилой площадью 49,5 тыс. кв.м. Уже известен подрядчик. Который возьмется за большую стройку.

В 2020 году будут готовы к предоставлению застройщикам для строительства жилья ещё 20 земельных участков, большинство из которых в Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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