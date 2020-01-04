Пьяный ямалец едва не сломал руку женщине-полицейскому

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:14:09+03:00

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Нападение на полицейского произошло 1 января 2020 года в подъезде одного из домов поселка Тазовский.

Как рассказали в следственном комитете Ямала, около 11 часов дня в дежурную часть полиции обратились жильцы дома заявившие, что в их подъезде находится нетрезвая шумная компания молодых людей.

На вызов прибыли инспекторы ГИБДД и потребовали от правонарушителей прекратить нарушать общественный порядок. Внезапно 24-летний мужчина, будучи недовольным требованиями инспектора, схватил женщину за запястье и с силой вывернул в сторону. Инспектор получила ушиб правой руки.

По данному факту в отношение в отношении мужчины возбуждено уголовное дело «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU