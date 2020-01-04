2020-01-04T07:42:58+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 января 2020 года: небольшой мороз и снегопад

Южный ветер с порывами до 12 метров в секунду
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 4 января 2020 года: небольшой мороз и снегопад. Фото Олега Сторожева из НадымаПогода на Ямале 4 января 2020 года: небольшой мороз и снегопад. Фото Олега Сторожева из Надыма
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В субботу 4 января на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается лёгкий мороз. К вечеру потеплеет. Ветер южный, местами снег, метель.

В Ноябрьске и Муравленко пасмурно, снег, метель. Температура воздуха днем составит -10, -13 градусов. Ветер южный 5-13 метров в секунду.

В Губкинском, Тарко-Сале и Надыме облачно, временами снег. Температура воздуха днем составит -11, -13 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

В Новом Уренгое облачно, небольшой снег. Температура воздуха днем составит -13, -16 градусов. Ветер южный 7-11 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе облачно, снег. Температура воздуха днем составит -13, -19 градусов. Ветер южный 5-13 метров в секунду.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке пасмурно, снег. Температура воздуха днем составит -6, -11 градусов. Ветер южный 5-12 метров в секунду.

В Мужах пасмурно, небольшой снег. Дневная температура воздуха -3, -6 градусов. Ветер южный 2-6 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, возможен небольшой снег. Температура воздуха днем составит -9, -15 градусов. Ветер южный 7-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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