В подъезде жилого дома с наркотиками задержан житель Нового Уренгоя
Наркотики массой менее трех граммов были обнаружены полицейскими в кармане злоумышленника.
В полиции УМВД ЯНАО подтвердили факт задержания новоуренгойца.
- 19 декабря 2019 года сотрудниками полиции в подъезде жилого дома задержан ранее не судимый 38-летний мужчина. В ходе досмотра у него был обнаружен полимерный пакет с растительным веществом. Эксперты вынесли заключение, что изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения массой 2,72 грамма, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Злоумышленник пояснил полицейским, что наркотик он приобрел для личного потребления.
В отношении новоуренгойца возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU