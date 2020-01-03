3 Янв. 2020 2020-01-03T15:09:53+03:00

В подъезде жилого дома с наркотиками задержан житель Нового Уренгоя Фото: pixabay.com

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

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Наркотики массой менее трех граммов были обнаружены полицейскими в кармане злоумышленника.

В полиции УМВД ЯНАО подтвердили факт задержания новоуренгойца.

- 19 декабря 2019 года сотрудниками полиции в подъезде жилого дома задержан ранее не судимый 38-летний мужчина. В ходе досмотра у него был обнаружен полимерный пакет с растительным веществом. Эксперты вынесли заключение, что изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения массой 2,72 грамма, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник пояснил полицейским, что наркотик он приобрел для личного потребления.

В отношении новоуренгойца возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU