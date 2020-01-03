3 Янв. 2020 2020-01-03T14:55:02+03:00

В Ноябрьске к вывозу мусора приступил новый перевозчик. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

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Новый перевозчик твердых коммунальных отходов приступил к своим обязанностям с 1 января 2020 года. Ситуацию контролируют в муниципалитете.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства при администрации города Ноябрьск, мусоровозы вышли по графику на маршруты, без нарушения сроков. Напомним, с 1 января 2020 года сбором мусора с контейнерных площадок и его транспортировкой занимается новая компания ЗАО" ЭКОС".

Подать заявку на вывоз твердых бытовых отходов оставить свои замечания или предложения потребители могут по номеру телефона Единой диспетчерской перевозчика 8 800 350 51 15.

Добавим, что пока горожане не жаловались на переполненные мусором контейнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU