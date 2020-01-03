3 Янв. 2020 2020-01-03T12:25:20+03:00

По сезонной дороге могут двигаться автомобили массой до 30 тонн

Изменить размер текста: A A

В Ямало-Ненецком автономном округе 3 января работают два зимника и ледовая переправа.

По данным департамента дорожного хозяйства ЯНАО, 2 января с 20:00 открыто движение по зимнику «Коротчаево - Красноселькуп» для полноприводных авто до 30 тонн.

Утром того же дня было открыто движение по зимнику «Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги» для полноприводных транспортных средств общей массой до 10 тонн.

Движение по самому протяженному зимнику «Салехард –Надым» закрыто.

Напомним, что зимник «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» не введен в эксплуатацию.

На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» открыто движение для всех видов колесных транспортных средств общей массой до 20 тонн, для гусеничных транспортных средств 35 тонн. Более подробную информацию о работе зимников можно получить по телефону в дорожной дирекции ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU