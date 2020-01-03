3 Янв. 2020 2020-01-03T10:37:09+03:00

Новоуренгоец разбил окно и похитил из квартиры 120 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Житель Нового Уренгоя заметил, что в квартире нет хозяев, тогда он разбил окно, проник в жилище и нашел там деньги. 120 тысяч рублей он забрал с собой.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, вернувшаяся хозяйка обнаружили, что ее обокрали и написали заявление в полицию. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 40-летни мужчина 1979 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Все украденные деньги подозреваемый успел потратить на собственные нужды. Воришка заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU