2020-01-03T10:37:09+03:00
Происшествия

Новоуренгоец разбил окно и похитил из квартиры 120 тысяч рублей

Злоумышленник был ранее судим
Алена Кульмухаметова
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Новоуренгоец разбил окно и похитил из квартиры 120 тысяч рублейНовоуренгоец разбил окно и похитил из квартиры 120 тысяч рублейФото: pixabay.com
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Житель Нового Уренгоя заметил, что в квартире нет хозяев, тогда он разбил окно, проник в жилище и нашел там деньги. 120 тысяч рублей он забрал с собой.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, вернувшаяся хозяйка обнаружили, что ее обокрали и написали заявление в полицию. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 40-летни мужчина 1979 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Все украденные деньги подозреваемый успел потратить на собственные нужды. Воришка заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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