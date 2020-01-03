Новоуренгоец разбил окно и похитил из квартиры 120 тысяч рублей
Житель Нового Уренгоя заметил, что в квартире нет хозяев, тогда он разбил окно, проник в жилище и нашел там деньги. 120 тысяч рублей он забрал с собой.
Как сообщили в УМВД ЯНАО, вернувшаяся хозяйка обнаружили, что ее обокрали и написали заявление в полицию. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 40-летни мужчина 1979 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
Все украденные деньги подозреваемый успел потратить на собственные нужды. Воришка заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU