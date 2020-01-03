3 Янв. 2020 2020-01-03T08:01:26+03:00

Погода на Ямале 3 января 2020 года: тепло и снегопады. Фотограф Равиль Сафарбеков

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В пятницу 3 января в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа потеплеет и пройдут снегопады. На юго-востоке округа будет ясно и морозно.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале будет ясно, столбик термометра покажет -19, -24 градуса. Ветер слабый юго-западный.

В Новом Уренгое и Надыме ожидается облачная погода с прояснениями и -24 градуса. В течение дня – преимущественно без осадков, ветер слабый юго-западный.

В Тазовском и Красноселькупе будет облачно, похолодает до -22,-27 градусов. Слабый южный ветер.

В Салехарде, Аксарке, Лабытнанги и Мужах синоптики прогнозируют снегопад. Температура воздуха днем составит -12, -17 градусов. Ветер слабый южный.

В Яр-Сале столбик термометра понизится до -25 градусов. В течение дня ожидаются снегопады и свежий южный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU