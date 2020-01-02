На Ямале 2 января открыт только один зимник
На утро 2 января в Ямало-Ненецком автономном округе открыт один зимник – «Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги». По нему могут двигаться автомобили массой до 10 тонн.
По данным департамента дорожного хозяйства ЯНАО, движение по зимникам «Надым - Салехард» и «Коротчаево - Красноселькуп» закрыто.
Зимняя дорога «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» еще не введен в эксплуатацию.
Ледовая переправа «Салехард - Лабытнаги» открыта для всех видов колесных транспортных средств общей массой до 20 тонн, для гусеничных транспортных средств 35 тонн.
Более подробную информацию о работе зимников можно получить по телефону дорожной дирекции ЯНАО»: (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU