2 Янв. 2020 2020-01-02T10:51:27+03:00

На Ямале 2 января открыт только один зимник. Фото с сайта департамента дорожного хозяйства ЯНАО

Одна из сезонных дорог не введена в эксплуатацию

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На утро 2 января в Ямало-Ненецком автономном округе открыт один зимник – «Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги». По нему могут двигаться автомобили массой до 10 тонн.

По данным департамента дорожного хозяйства ЯНАО, движение по зимникам «Надым - Салехард» и «Коротчаево - Красноселькуп» закрыто.

Зимняя дорога «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» еще не введен в эксплуатацию.

Ледовая переправа «Салехард - Лабытнаги» открыта для всех видов колесных транспортных средств общей массой до 20 тонн, для гусеничных транспортных средств 35 тонн.

Более подробную информацию о работе зимников можно получить по телефону дорожной дирекции ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU