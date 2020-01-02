Житель Нового Уренгоя получил год «строгача» за пьяное вождение

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:29:45+03:00

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Новоуренгойский городской суд вынес приговор жителю Нового Уренгоя, обвиняемого в нетрезвом вождении. Преступление он совершает не впервые.

По данным прокуратуры ЯНАО, в сентябре 2019 года водитель, отбывающий условное наказание за преступление, нетрезвый новоуренгоец, управляя автомобилем, был остановлен сотрудником полиции. Пройти медосвидетельствование он отказался.

Выяснилось, что ранее в июне 2019 года мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб. с лишением прав почти на 2 года.

Суд назначил наказание злоумышленнику в виде 1 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU