В Тазовском районе со следами криминальной смерти обнаружено тело мужчины
Тело молодого ямальца с признаками насильственной смерти было обнаружено 31 декабря днем в квартире дома поселка Тазовский, где он проживал.
По данным СУ СК ЯНАО, у 22-летнего погибшего обнаружены множественные ушибленные раны головы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
В настоящее время следователи установили круг лиц, причастных к совершению преступления, а также обстоятельства при которых, погибшему тяжкие причинены телесные повреждения.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU