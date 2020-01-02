В Тазовском районе со следами криминальной смерти обнаружено тело мужчины

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:00:04+03:00

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Тело молодого ямальца с признаками насильственной смерти было обнаружено 31 декабря днем в квартире дома поселка Тазовский, где он проживал.

По данным СУ СК ЯНАО, у 22-летнего погибшего обнаружены множественные ушибленные раны головы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящее время следователи установили круг лиц, причастных к совершению преступления, а также обстоятельства при которых, погибшему тяжкие причинены телесные повреждения.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU