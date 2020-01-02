Пожилая надымчанка лишила праздника соседку

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:59:06+03:00

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Жительница Надыма пожаловалась в соцсетях на соседку с улицы Строителей за то, что та испортила ей праздник. В группе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте» женщина написала пост.

- Я в ярости, пожилая женщина из этого окна испортила нам праздник. В Новый год мешала нам пускать салюты. Из-за таких людей, никакой радости в стране, - пишет анонимная горожанка и делится фото окна обидчицы.

Отметим, что надымчане не поддержали, оставшуюся без салюта землячку.

«А может стоило соблюдать правила запуска фейерверков и отойти подальше от жилого дома?», «Вы под её окнами ночью пускали фейерверк, а она испортила праздник» - пишут надымчане.

- Действительно. А вы не задумались, анон, что пожилым людям очень трудно уснуть, после того, как вы от души настреляетесь? Видимо, нет. Куда делось уважение к старости в этой стране? Вы тоже не вечно будете молодыми, и также будете испытывать дискомфорт от постороннего шума. Наверное, лет через - цать также анонимно будете возмущаться, что шумят под вашими окнами и спать мешают, - комментирует Екатерина Карпова-Шестакова.

Высказывания горожан поддержали лайками более 200 подписчиков группы.

ИСТОЧНИК KP.RU