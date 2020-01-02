2 Янв. 2020 2020-01-02T07:09:43+03:00

Погода на Ямале 2 января 2020 года: морозно и солнечно. Фотограф Равиль Сафарбеков

Ветер почти на всей территории округа утихает

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В четверг 2 января на большей территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается слабый ветер и солнечная погода. Столбик термометра днем покажет -20, -25 градусов. Ощущаться будет на 10 градусов морознее.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале будет ясно и -22, -24 градуса. Синоптики прогнозируют легкий юго-западный ветер.

В Новом Уренгое и Надыме также будет ясно, а столбик термометра опустится до -25 градусов. Слабый юго-западный ветер.

В Тазовском и Красноселькупе ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков. Температура воздуха днем -18, -23 градуса, ощущаться будет как -30-35. Ветер южный умеренный.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги будет облачно с прояснениями и -19 градусов. Осадков не ожидается,слабый юго-западный ветер.

В Мужах синоптики прогнозируют переменную облачность и -18, -24 градуса. Ветер легкий юго-западный.

В Яр-Сале ожидается небольшая облачность и -20 градусов. Умеренный юго-западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU