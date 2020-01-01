Поликлиники Ноябрьска начнут работать 3 января

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:14:23+03:00

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Ноябрьская центральная городская больница разместила график работы своих учреждений в праздничные дни.

Так, 3 и 6 января городская поликлиника работает с 8.00 до 15.00 (Муравленко 42), детская поликлиника (Советская 79а, Мира 58) - 9.00-14.00, женская консультация (Пирогова 1) - 8.00-14.00.

1,2,4,5,7,8 января - выходные дни.

С 9 января структурные подразделения «Ноябрьской ЦГБ» продолжат работать в обычном режиме.

Добавим, что сегодня акушеры Ноябрьска принесли радостную весть. 1 января в 9-10 родилась первая в новом 2020 году жительница города. Девочка и её мама Любовь Сергеевна чувствуют себя хорошо. Желаем здоровья мамочке и новорождённой.

ИСТОЧНИК KP.RU