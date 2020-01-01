С трех часов дня открыт зимник «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги»

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:59:22+03:00

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С 15.00 часов 1 января 2020 года открыто движение по зимнику «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги». Проехать могут только полноприводные авто массой до 10 тонн. Об этом сообщает дирекция дорожного хозяйства ЯНАО.

Более точную информацию о работе зимников можно получить по телефону: (34922) 7-17-04.

Напомним, 31 декабря с 8:00 было закрыто движение по зимнику «Коротчаево-Красноселькуп» по метеоусловиям.

Движение по зимнику «Надым-Салехард» также закрыто для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер, недостаточная видимость;

На зимнике «Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале» до сих пор ведутся работы по установке границ проезжей части. Как только позволит толщина льда, тяжёлая техника выйдет на устройство трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU