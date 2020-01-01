С трех часов дня открыт зимник «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги»
С 15.00 часов 1 января 2020 года открыто движение по зимнику «Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги». Проехать могут только полноприводные авто массой до 10 тонн. Об этом сообщает дирекция дорожного хозяйства ЯНАО.
Более точную информацию о работе зимников можно получить по телефону: (34922) 7-17-04.
Напомним, 31 декабря с 8:00 было закрыто движение по зимнику «Коротчаево-Красноселькуп» по метеоусловиям.
Движение по зимнику «Надым-Салехард» также закрыто для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер, недостаточная видимость;
На зимнике «Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале» до сих пор ведутся работы по установке границ проезжей части. Как только позволит толщина льда, тяжёлая техника выйдет на устройство трассы.
ИСТОЧНИК KP.RU