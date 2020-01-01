1 Янв. 2020 2020-01-01T13:45:04+03:00

Салехардский рыбокомбинат стал победителем конкурса «Лучшее на Ямале - 2019». Фото с сайта администрации города Салехард

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ООО «Салехардский комбинат» получил признание экспертов и общественности практически на всех уровнях.

По данным администрации города Салехард, рыбокомбинат победил в региональном конкурсе «Лучшее на Ямале - 2019». Он стал лидером в номинации «Лучший производитель рыбной продукции», обойдя 10 конкурентов.

Высшая оценка ямальских покупателей вызывает особую гордость, предприятие удостоено региональной премии «Лидер доверия потребителей». Оно стало лучшим в номинации «Лидер доверия потребителей по соответствию высоким стандартам качества в производстве рыбной продукции».

Добавим, что на IX Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО Салехардский комбинат завоевал золотую медаль в номинации «Новый вид продукции».

ИСТОЧНИК KP.RU