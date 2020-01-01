2020-01-01T11:33:52+03:00
Происшествия

Под новый год житель Нового Уренгоя по вине мошенников остался без денег

Найти злоумышленника по горячим следам не удалось
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Под новый год житель Нового Уренгоя по вине мошенников остался без денегПод новый год житель Нового Уренгоя по вине мошенников остался без денегФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Новоуренгоец в канун нового обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он пояснил, что неизвестные завладели принадлежащими ему 37 400 рублей.

По данным УМВД ЯНАО, полицейские установили, что мужчина разместил на сайте онлайн-заявку для получения кредита. Через несколько дней на его телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит ему одобрен и для его получения необходимо перевести 37 400 рублей, что ямалец и сделал. После чего злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24