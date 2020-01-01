1 Янв. 2020 2020-01-01T11:33:52+03:00

Под новый год житель Нового Уренгоя по вине мошенников остался без денег Фото: pixabay.com

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Новоуренгоец в канун нового обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он пояснил, что неизвестные завладели принадлежащими ему 37 400 рублей.

По данным УМВД ЯНАО, полицейские установили, что мужчина разместил на сайте онлайн-заявку для получения кредита. Через несколько дней на его телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит ему одобрен и для его получения необходимо перевести 37 400 рублей, что ямалец и сделал. После чего злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU