Под новый год житель Нового Уренгоя по вине мошенников остался без денег
Новоуренгоец в канун нового обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он пояснил, что неизвестные завладели принадлежащими ему 37 400 рублей.
По данным УМВД ЯНАО, полицейские установили, что мужчина разместил на сайте онлайн-заявку для получения кредита. Через несколько дней на его телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит ему одобрен и для его получения необходимо перевести 37 400 рублей, что ямалец и сделал. После чего злоумышленник перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU