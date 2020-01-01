Погода на Ямале 1 января 2020 года: морозно и сильный ветер
В среду 1 января на большей территории Ямало-Ненецкого автономного округа сохранится сильный ветер. Местами пройдут снегопады. Температура воздуха в течение дня -15, -25 градусов, но по ощущениям будет на 10 градусов морознее.
В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале в первой половине дня ожидается снегопад. Южный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -20 градусов.
В Новом Уренгое синоптики прогнозируют снегопад в первой половине дня и -20 градусов. По ощущениям — 34 градуса ниже нуля. В Надыме будет потеплее – около -15 градусов. Сильный южный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В Тазовском и Красноселькупе столбик термометра покажет -20 градусов, по ощущения – 35 градусов со знаком минус. Днем ожидается снегопад. Подует сильный южный ветер с порывами до 16 метров в секунду.
В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги синоптики прогнозируют днем -13, -19 градусов. В течение дня будет пасмурно, утром пройдет снег. Слабый юго-западный ветер.
В Мужах ожидается переменная облачность и -12, -15 градусов. В течение дня преимущественно без осадков, ветер слабый западный.
В Яр-Сале будет пасмурно, а столбик термометра опустится до -20 градусов и снегопад. Юго-западный умеренный ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU