1 Янв. 2020 2020-01-01T07:34:15+03:00

Погода на Ямале 1 января 2020 года: морозно и сильный ветер. Фотограф Равиль Сафарбеков

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В среду 1 января на большей территории Ямало-Ненецкого автономного округа сохранится сильный ветер. Местами пройдут снегопады. Температура воздуха в течение дня -15, -25 градусов, но по ощущениям будет на 10 градусов морознее.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале в первой половине дня ожидается снегопад. Южный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -20 градусов.

В Новом Уренгое синоптики прогнозируют снегопад в первой половине дня и -20 градусов. По ощущениям — 34 градуса ниже нуля. В Надыме будет потеплее – около -15 градусов. Сильный южный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе столбик термометра покажет -20 градусов, по ощущения – 35 градусов со знаком минус. Днем ожидается снегопад. Подует сильный южный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги синоптики прогнозируют днем -13, -19 градусов. В течение дня будет пасмурно, утром пройдет снег. Слабый юго-западный ветер.

В Мужах ожидается переменная облачность и -12, -15 градусов. В течение дня преимущественно без осадков, ветер слабый западный.

В Яр-Сале будет пасмурно, а столбик термометра опустится до -20 градусов и снегопад. Юго-западный умеренный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU