Губернатор Тюменской области поздравил жителей Ямала с Новым годом

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-31T13:54:09+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ямальцев с наступающим Новым годом. В своем торжественном видеообращении он отметил, что 2019 год, юбилейный для Тюменской области, в историю войдет открытием новых предприятий, детсадов и школ, новых дорог и мостов, созданием Межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, успехами и достижениями наших земляков, живущих в Тюменской области, Югре и на Ямале.

Он также добавил, что у каждого в памяти останутся и важные семейные события, а впереди 2020 год - время добрых надежд и планов.

- Тюменскую область, Югру и Ямал связывают давние добрососедские отношения и прочные узы дружбы. Наше сотрудничество – больше, чем программа. Оно продиктовано самой жизнью и прочно связывает судьбы тысяч жителей наших регионов. Возможно, и этот Новый год кто-то из жителей Югры и Ямала встретит на Тюменской земле, а тюменцы отправятся в гости к своим родным и друзьям в северные округа. Убежден, что наша дружба и конструктивное сотрудничество с годами будут только крепнуть, - сказал глава Тюменской области.

Накануне праздника Александр Моор пожелал землякам, чтобы все начинания стали успешными, больше радостных минут и счастливых моментов, исполнения самых заметных желаний:

- Пусть любовью и радостью будут согреты ваши сердца, а в душе всегда царит гармония. Здоровья, счастья и всего самого доброго вам!

Александр Моор поздравляет Ямал и Югру с Новым 2020 Годом!.

ИСТОЧНИК KP.RU