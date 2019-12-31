Мусорного коллапса в новогодние праздники на Ямале не будет

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-31T11:22:51+03:00

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В Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрьске и Новом Уренгое поменялся перевозчик мусора. Региональный оператор заключил контракты с компанией «Экос» и теперьн уверен, что новый подрядчик справится с работой и не допустит мусорного коллапса в городах в новогодние праздники, сообщил руководитель регионального оператора по обращению с ТКО «Инновационные технологии» Александр Прибылев.

Новые перевозчики выйдут на работу 1 января в первой половине дня, так как понимают, что над ними будет особенно пристальный контроль. В остальных городах и крупных посёлках вывоз отходов начнется во второй половине 1 января, в некоторых населенных пунктах, особенно в маленьких селах перевозчики выйдут на работу со 2 января.

Региональный оператор будет дежурить ежедневно, собирая информацию перевозчиков. В каждом муниципалитете создана группа в мессенджерах, где представители муниципалитета, перевозчики, специалисты регионального оператора общаются ежедневно. Здесь представлены данные о том, сколько единиц техники вышло, какой объем отходов вывезен, сколько жалоб поступало. Контроль со стороны регионального оператора в новогодние праздники будет более пристальным.

Руководитель регионального оператора отметил, что в течение года поступали обращения, связанные с конкретными адресами, где в течение нескольких дней не мусор вывозится. Все обращения были проверены, в течение года составлено около 16 актов о нарушении графиков вывоза. Провинившихся перевозчиков штрафовали. Это их стимулировало, и во втором полугодии подобных обращений практически не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU